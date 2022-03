Where to have PCR tests in Shanghai? Check this full list

Here are the 201 medical institutions that offer PCR tests in Shanghai.

Xuhui District 徐汇区

1. 复旦大学附属中山医院 Zhongshan Hospital



徐汇区医学院路111号(日间) 斜土路1609号(24小时)

111 Yixueyuan Rd (daytime), 1609 Xietu Rd (24hrs)

预约:中山医院门诊服务公众号

Reservation: WeChat account 中山医院门诊服务

Mondays-Sundays, 24hrs

2. 上海市第六人民医院 Shanghai Sixth People's Hospital

徐汇区宜山路600号

600 Yishan Rd

预约:上海市第六人民医院互联网医院微信公众号

Reservation: WeChat account 上海市第六人民医院互联网医院

Mondays-Sundays, 24hrs

3. 上海中医药大学附属龙华医院 Longhua Hospital

徐汇区宛平南路725号

725 Wanping Rd S.

预约:龙华医院服务号

Reservation: WeChat account 龙华医院

Mondays-Sundays, 24hrs

4. 上海市徐汇区中心医院 Shanghai Xuhui District Central Hospital

徐汇区淮海中路966号

966 Huaihai Rd M.

预约:上海徐汇云医院APP及小程序

Reservation: App 上海徐汇云医院; WeChat mini program 上海徐汇云医院

Mondays-Sundays, 24hrs

5. 上海市第八人民医院 Shanghai Eighth People's Hospital

徐汇区漕宝路8号

8 Caobao Rd

预约:微信公众号

Reservation: WeChat account 上海市第八人民医院

Mondays-Sundays, 24hrs

6. 徐汇区大华医院 Dahua Hospital

老沪闵路901号

901 Laohumin Rd

预约:13564084627

Reservation: 1356-4084-627

Mondays-Sundays, 24hrs

7. 徐汇区斜土街道社区卫生服务中心 Xietu Subdistrict Community Health Service Center

徐汇区零陵北路 2 号院内南侧采样点

2 Lingling Rd N.

预约:13917965342, 微信小程序汇治理平台

Reservation: 1391-7965-342; WeChat mini program 汇治理平台

Mondays-Fridays, 2pm-3pm (except for holidays)

8. 徐汇区漕河径街道社区卫生服务中心 Caohejing Subdistrict Community Health Service Center

徐汇区宾阳路 38 号

38 Binyang Rd

预约:健康云

Reservation: App Health Cloud 健康云

Tuesdays-Fridays, 2pm-3pm (except for holidays)

9. 徐汇区康健街道社区卫生服务中心 Kangjian Subdistrict Community Health Service Center

徐汇区江安路88号

88 Jiang'an Rd

预约:微信小程序汇治理平台

Reservation: WeChat mini program 汇治理平台

Mondays-Fridays, 2pm-4pm (except for holidays)

10. 徐汇区虹梅街道社区卫生服务中心 Hongmei Subdistrict Community Health Service Center

徐汇区虹梅路1501号

1501 Hongmei Rd

预约:健康云

Reservation: App Health Cloud 健康云

Mondays-Wednesdays, 9am-11am, 2pm-4pm; Thursdays-Fridays, 9am-11am, 2pm-3pm (except for holidays)

11. 徐汇区华径镇社区卫生服务中心 Huajing Town Community Health Service Center

徐汇区建华路180号

180 Jianhua Rd

预约:健康云

Reservation: App Health Cloud 健康云

Mondays-Fridays, 2pm-4pm (except for holidays)

12. 上海嘉会国际医院 Jiahui International Hospital

徐汇区桂平路689号1号口急诊西侧采样厅

Exit 1, 689 Guiping Rd

预约:4008683000, 嘉会医疗在线小程序

Reservation: 400-868-3000; WeChat mini program 嘉会医疗

Mondays-Sundays, 9am-6pm (except for holidays)

Baoshan District 宝山区

13. 复旦大学附属华山医院宝山院区 Huashan Hospital Baoshan Branch



宝山区陆翔路108号

108 Luxiang Rd

预约:复旦大学附属华山医院微信公众号、医院APP 预约

Reservation: WeChat account 复旦大学附属华山医院; Hospital's app

Mondays-Sundays, 24hrs

14. 上海交通大学医学院附属第九人民医院(北部) North Branch of Shanghai Ninth People's Hospital

宝山区漠河路280号

280 Mohe Rd

预约:上海第九人民医院微信公众号;健康云 APP

Reservation: WeChat account 上海第九人民医院; app Health Cloud 健康云

Mondays-Saturdays, 8am-11am, 1pm-3pm

15. 上海市宝山区仁和医院 Renhe Hospital

长江西路1999 号

1999 Changjiang Rd W.

预约:上海市宝山区仁和医院官方微信公众号

Reservation: WeChat account 上海市宝山区仁和医院

Mondays-Sundays, 24hrs

16.大场医院(仁济医院宝山分院) Dachang Hospital

环镇北路1058号

1058 Huanzhen Rd N.

咨询电话:66893743

Inquiry: 6689-3743

Mondays-Fridays, 8am-11am, 1pm-4pm

17. 罗店医院 Luodian Hospital

宝山区永顺路88号

88 Yongshun Rd

预约:上海市宝山区罗店医院微信公众号

Reservation: WeChat account 上海市宝山区罗店医院

Mondays-Sundays, 8am-11am, 1pm-4pm

18. 吴淞中心医院 Wusong Central Hospital

宝山区同泰北路101号

101 Tongtai Rd N.

预约:吴淞中心医院官方微信公众号

Reservation: WeChat account 吴淞中心医院

Mondays-Fridays, 8am-11:30am, 1pm-4:30pm; Saturdays-Sundays, 8am-11:30am

19.上海中冶医院 Shangha MCC Hospital

宝山区春雷路456号

456 Chunlei Rd

预约: 健康云app

Reservation: App Health Cloud 健康云

Mondays-Sundays, 9am-11am, 1:30pm-3:30pm

20.宝山区中西医结合医院 Shanghai Baoshan Hospital

宝山区友谊支路301号

301 Youyizhi Rd

预约: "宝山医院健康管理中心"微信公众号; 电话预约: 66785120 (工作日上午 8-11 点,下午1-4点)

Reservation: WeChat account 宝山医院健康管理中心; 6678-5120 (Mondays-Fridays, 8am-11am, 1pm-4pm)

Mondays-Fridays, 8:30am-10:30am, 1pm-3pm; Saturdays, 8:30am-10:30am

宝山区团结路28号

28 Tuanjie Rd



预约:宝山区中西医结合医院微信公众号

Reservation: WeChat account 宝山区中西医结合医院

Mondays-Sundays, 24hrs

Hongkou District 虹口区

21. 虹口区上海市第一人民医院(北部) North Branch of Shanghai First People's Hospital



虹口区武进路85号

85 Wujin Rd

预约:上海市第一人民医院互联网医院

Reservation: Hospital website (https://www.firsthospital.cn/index.html)

Mondays-Sundays, 24hrs

22. 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 Yueyang Hospital

虹口区甘河路110号

110 Ganhe Rd

预约:微信服务号"上海岳阳医院服务中心"

Reservation: WeChat account 上海岳阳医院服务中心

Mondays-Sundays, 24hrs

23. 上海市中西医结合医院 Shanghai TCM Integrated Hospital

保定路230号

230 Baoding Rd

预约:微医网预约核酸检测普通门诊

Reservation: www.guahao.com

Mondays-Sundays, 8am-4:30pm

24. 上海市第四人民医院 Shanghai Fourth People's Hospital

三门路1279号

1279 Sanmen Rd

预约:上海市第四人民医院官方微信公众号; 55603970

Reservation: WeChat account 上海市第四人民医院; 5560-3970

Mondays-Sundays, 24hrs

25. 上海市虹口区江湾医院 Jiangwan Hospital

四川北路1878号

1878 Sichuan Rd N.

预约:上海市虹口区江湾医院官方微信公众号; 18017300711

Reservation: WeChat account 上海市虹口区江湾医院; 1801-7300-711

Mondays-Sundays, 8am-4:30pm

26. 上海中科润达医学检验实验室 Shanghai Zhongke Runda Precision Medical Laboratory

中山北一路1111号5号楼

Bldg 5, 1111 Zhongshan Rd N1

预约:中科润达微信公众号; 客服电话 4008219611

Reservation: WeChat account 中科润达; 400-821-9611

Mondays-Sundays, 24hrs

27. 上海建工医院 Shanghai Construction Group Hospital

中山北一路666号1号楼1楼

1/F, Bldg 1, 666 Zhongshan Rd N1

预约:健康云平台; 65313009

Reservation: App Health Cloud 健康云; 6531-3009

Mondays-Fridays, 8am-4pm; Saturdays-Sundays, 8am-11am

28. 上海曲阳医院 Quyang Hospital

玉田路333号停车场西侧

333 Yutian Rd

预约:65558555转100分机

Reservation: 6555-8555 ext 100

Mondays-Sundays, 8am-4:30pm

29. 虹口区凉城新村社区卫生服务中心 Liangcheng Xincun Subdistrict Community Health Service Center

凉城路854号,一楼院内右侧核酸检测点

1/F, 854 Liangcheng Rd

预约:65297796

Reservation: 6529-7796

Mondays-Fridays, 8:30am-4:30pm

30. 虹口区欧阳路社区卫生服务中心 Ouyang Road Subdistrict Community Health Service Center

虹口区四平路421弄20号核酸采样点

Bldg 20, 421 Siping Rd

预约:17717237179

Reservation: 1771-7237-179

Mondays-Fridays, 8:30am-4:30pm

31. 虹口区嘉兴路社区卫生服务中心 Jiaxing Road Community Health Service Center

虹关路1号一楼

1/F, 1 Hongguan Rd

预约:18930820522

Reservation: 1893-0820-522

Mondays-Fridays, 8:30am-4:30pm

32. 虹口区曲阳路社区卫生服务中心 Quyang Road Community Health Service Center

巴林路78号1楼核酸采样室

1/F/, 78 Balin Rd

预约:51607180

Reservation: 5160-7180

Mondays-Fridays, 8:30am-4:30pm

33. 虹口区广中路社区卫生服务中心 Guangzhong Road Community Health Service Center

东宝兴路837号

837 Dongbaoxing Rd

预约:18918051910

Reservation: 1891-8051-910

Mondays-Fridays, 8:30am-4:30pm

Huangpu District 黄浦区

34. 上海交通大学医学附属瑞金医院 Ruijin Hospital



黄浦区瑞金二路197号

197 Ruijin No. 2 Rd

预约: 瑞金医院微信公众号; 工作日电话:64370045 ext 9

Reservation: WeChat account 瑞金医院; 6437-0045 ext 9 (Mondays-Fridays)

Mondays-Sundays, 24hrs

35. 上海交通大学医学院附属第九人民医院(南部) South Branch of Shanghai Ninth People's Hospital

瞿溪路550号西门通道

West Gate, 550 Quxi Rd

预约: 九院微信公众号; 工作日咨询电话: 23271699 ext 5222

Reservation: WeChat account 上海第九人民医院; 23271699 ext 5222 for inquiry (Mon-Fri)

Mondays-Sundays, 24hrs

36. 黄浦区上海中医药大学附属曙光医院(西院) Shuguang Hospital West Branch

黄浦区普安路185号

185 Pu'an Rd

预约:公众号"曙光医院"(互联网医院/核酸检测), 工作日电话: 5382-7409

Reservation: WeChat account 曙光医院; 5382-7409 (Mondays-Fridays)

Mondays-Sundays, 24hrs

37. 上海长征医院 Changzheng Hospital

黄浦区凤阳路415号

415 Fengyang Rd

预约:上海长征医院官方服务号

Reservation: WeChat account 上海长征医院

Mondays-Sunday, 24hrs

38. 上海交通大学医学院附属瑞金医院卢湾分院 Ruijin Hospital Luwan Branch

重庆南路149号

149 Chongqing Rd S.

预约:瑞金医院卢湾分院公众号, 6386-4050

Reservation: WeChat account 瑞金医院卢湾分院; 6386-4050

Mondays-Sundays, 24hrs

39. 上海交通大学医学院附属第九人民医院黄浦分院 Shanghai Ninth People's Hospital Huangpu Branch

普育东路58号

58 Puyu Rd E.

预约:上海第九人民医院黄浦分院微信公众号, 8-17 点: 2330-8990 ext 1821, 17 点-次日 8 点: 23308890*1110

Reservation: WeChat account 上海第九人民医院黄浦分院; 2330-8990 ext 1821 (8am-5pm), 2330-8890 ext 1110 (5pm-8am)

Mondays-Sundays, 24hrs

40. 黄浦区中西医结合医院 Huangpu District TCM Integrated Hospital

黄家路163号

163 Huangjia Rd

预约:6330-3810

Reservation: 6330-3810

Mondays-Fridays, 8:30am-11am, 1:30pm-4pm

41. 黄浦区小东门街道社区卫生服务中心 Xiaodongmen Subdistrict Community Health Service Center

光启南路225号

225 Guangqi Rd S.

预约:5351-3591

Reservation: 5351-3591

Mondays, Wednesdays and Fridays, 1:30pm-3pm

42. 黄浦区瑞金二路街道社区卫生服务中心 Ruijin No. 2 Road Subdistrict Community Health Service Center

长乐路39号

39 Changle Rd

预约:5382-3140

Reservation: 5382-3140

Mondays, Wednesdays and Fridays, 9am-11am



43. 黄浦区淮海中路街道社区卫生服务中心 Huaihai Road M. Subdistrict Community Health Service Center

淡水路285号

285 Danshui Rd

预约:1770-2151-062

Reservation: 1770-2151-062

Mondays, Wednesdays, Fridays and Saturdays, 1:30pm-3:30pm

44. 黄浦区半淞园路街道社区卫生服务中心 Bansongyuan Road Subdistrict Community Health Service Center

西藏南路1350号

1350 Xizang Rd S.

预约:6055-7262

Reservation: 6055-7262

Mondays and Thursdays, 1:30pm-3:30pm

Jinshan District 金山区

45. 上海市公共卫生临床中心 Shanghai Public Health Clinical Center



金山区漕廊公路2901号

2901 Caolang Highway

工作日咨询电话: 3799-0333 ext 3322

Inquiry: 3799-0333 ext 3322 (Mondays-Fridays)

Mondays-Sundays, 24hrs

46. 金山区复旦大学附属金山医院 Jinshan Hospital

金山区龙航路1508号

1508 Longhang Rd

预约:金山医院 app; 3418-9990, 5703-9650

Reservation: App 金山医院; 3418-9990, 5703-9650

Mondays-Sunday, 24hrs

47. 金山区上海市第六人民医院金山分院 Shanghai Sixth People's Hospital Jinshan Branch

金山区朱径镇健康路147号

147 Jiankang Rd, Zhujing Town

预约:上海市第六人民医院金山分院app预约; 5720-0393 (7:30am-11:30am, 1pm-4:30pm)

Reservation: App 上海市第六人民医院金山分院; 5720-0393 (7:30am-11:30am, 1pm-4:30pm)

Mondays-Sundays, 24 hrs

48. 金山区中西医结合医院 Jinshan District TCM Integrated Hospital

金山区枫径镇白牛路219号

219 Bainiu Rd, Fengjing Town

预约:1339-1009-767

Reservation: 1339-1009-767

Mondays-Sundays, 7:30am-4:30pm; fever clinic: 7/24

49. 上海市金山区亭林医院 Tinglin Hospital

金山区亭林镇寺平北路80号

80 Siping Rd N., Tinglin Town

预约:5723-2488

Reservation: 5723-2488

Mondays-Sundays, 8am-11:30am, 1:15pm-4:15pm; fever clinic: 7/24

50. 上海康黎医学检验所 Conlight Medical Laboratory

上海市金山区朱径镇中涛路355号7幢

Bldg 7, 355 Zhongtao Rd, Zhujing Town

预约:400-921-6211

Reservation: 400-921-6211

Mondays-Saturdays, 9am-4pm; Sundays, 1pm-4pm

Jing'an District 静安区

51. 复旦大学附属华山医院 Huashan Hospital



静安区乌鲁木齐中路12号

12 Wulumuqi Rd M.

预约:复旦大学附属华山医院服务微信公众号

Reservation: WeChat account 复旦大学附属华山医院

Mondays-Sundays, 24hrs

52. 华东医院 Hudong Hospital

静安区延安西路221号

221 Yan'an Rd W.

预约:华东医院微信公众号

Reservation: WeChat account 华东医院

Mondays-Sundays, 24hrs

53. 上海市第十人民医院 Shanghai 10th People's Hospital

静安区延长中路301号

301 Yanchang Rd M.

预约:微信公众号一互联网医院一核酸检测快速通

Reservation: WeChat account 上海市第十人民医院

Mondays-Sundays, 24hrs

54. 上海市中医医院 Shanghai Municipal Hospital of Traditional Chinese Medicine

静安区芷江中路274号

274 Zhijiang Rd M.

预约:上海市中医医院互联网医院,工作日电话:5663-9828 ext 2339

Reservation: The hospital's online service (https://yuyue.shdc.org.cn/); 5663-9828 ext 2339 (Mondays-Fridays)

Mondays-Sundays, 24hrs

55. 上海市静安区中心医院 Jing'an District Central Hospital

上海市西康路259号

259 Xikang Rd

预约:健康静安公众号

Reservation: WeChat account 健康静安

Mondays-Sundays, 24hrs

56. 闸北中心医院 Zhabei Central Hospital

上海市中华新路619号

619 Zhonghuaxin Rd

预约:健康静安公众号

Reservation: WeChat account 健康静安

Mondays-Sundays, 24hrs

57. 市北医院 Shibei Hospital

上海市共和新路4500号

4500 Gonghexin Rd

预约:健康静安公众号

Reservation: WeChat account 健康静安

Mondays-Sundays, 8am-11:30am, 1:30pm-4:30pm

58. 上海市第三康复医院 Shanghai No.3 Rehabilitation Hospital

上海市交城路100号

100 Jiaocheng Rd

预约:5650-5528 ext 153

Reservation: 5650-5528 ext 153

Mondays-Fridays, 8:30am-11:30am

59. 静安区彭浦镇第二社区卫生服务中心 Pengpu Town No. 2 Community Health Service Center

高平路1011号

1011 Gaoping Rd

预约:健康静安公众号

Reservation: WeChat account 健康静安

Mondays, Wednesdays and Fridays, 8am-11am, 1:30pm-4:30pm

60. 上海邮电医院 Shanghai Post Hospital

上海市长乐路666号

666 Changle Rd

预约:健康云

Reservation: mobile APP Health Cloud 健康云

Mondays-Sundays, 8am-3pm

61. 静安区江宁路街道社区卫生服务中心 Jiangning Road Subdistrict Community Health Service Center

上海市淮安路736号

736 Huai'an Rd

预约:健康静安公众号

Reservation: WeChat account 健康静安

Tuesdays and Thurdays, 2pm-4pm

62. 上海瑞慈水仙妇儿医院 Rici Woman's and Children's Hospital

上海市北京西路1314、1320号5号6号楼

Bldg 5 & 6, 1314 & 1320 Beijing Rd W.

预约: 3211-3000, 1893-9704-927

Reservation: 3211-3000, 1893-9704-927

Mondays-Saturdays, 9am-11am, 1pm-3pm

63. 上海伯豪医学检验所 Biomedlab

上海市江场三路 26, 28号一层

1/F, 26 & 28 Jiangchang No. 3 Rd

预约:上海伯篆医学检验官方微信公众号;4008803609

Reservation: WeChat account 上海伯篆医学检验; 400-880-3609

Mondays-Sundays, 9:30am-11:30am, 1pm-4pm

64. 上海华测艾普医学检验所有限公司 CTI Medlab

上海市江场三路309号201室

Rm 201, 309 Jiangchang No. 3 Rd

预约:400-0662-176

Reservation: 400-0662-176

Mondays-Sundays, 9am-12pm, 1pm-8pm

Minhang District 闵行区

65. 复旦大学附属儿科医院 Children's Hospital of Fudan University

闵行区万源路379号

379 Wanyuan Rd

预约:复旦大学附属儿科医院微信公众号

Reservation: WeChat account 复旦大学附属儿科医院

Mondays-Sundays, 24hrs

66. 上海市第五人民医院 Shanghai Fifth People's Hospital

瑞丽路128号

128 Ruili Rd

预约:复旦大学附属上海市第五人民医院微信公众号;闵行捷医 APP, 健康云 APP; 6430-8151

Reservation: WeChat account 复旦大学附属上海市第五人民医院; app 闵行捷医; app Health Cloud 健康云; 6430-8151

Mondays-Sundays, 24hrs

67. 上海市闵行区中心医院 Minhang District Central Hospital

莘凌路80号

80 Xinling Rd

预约:闵行区中心医院微信公众号;闵行捷医 APP,健康云 APP, 6492-3400

Reservation: WeChat account 闵行区中心医院; app 闵行捷医; app Health Cloud 健康云; 6492-3400

Mondays-Sundays, 24hrs

68. 闵行区中西医结合医院 Minhang District TCM Integrated Hospital

剑川路155号

155 Jianchuan Rd

预约:闵行捷医 APP,健康云 APP

Reservation: App 闵行捷医; app Health Cloud 健康云

Mondays-Sundays, 8am-11am, 1pm-4pm

69. 闵行区华漕社区卫生服务中心 Huacao Community Health Service Center

保乐路2号

2 Baole Rd

预约:闵行捷医 APP,健康云 APP

Reservation: App 闵行捷医; app Health Cloud 健康云

Mondays-Saturdays, 8:30am-11am, 1:30pm-4pm

70. 闵行区虹桥社区卫生服务中心 Hongqiao Community Health Service Center

青杉路250号

250 Qingshan Rd

预约:闵行捷医 APP,健康云 APP

Reservation: App 闵行捷医; app Health Cloud 健康云

Mondays-Saturdays, 8:30am-11am, 1:30pm-4pm

71. 闵行区浦江社区卫生服务中心 Pujiang Community Health Service Center

江文路681号

681 Jiangwen Rd

预约:闵行捷医 APP,健康云 APP

Reservation: App 闵行捷医; app Health Cloud 健康云

Mondays-Fridays, Sundays, 8:30am-11am, 1:30pm-4pm

72. 上海千麦博米乐医学检验所 Chain Bio Medical Labs

闵行区闵北路675号(1楼采样点)

1/F, 675 Minbei Rd

预约:上海千麦博米乐医学检验所官方微信公众号;400-820-7783

Reservation: WeChat account 上海千麦博米乐医学检验所, 400-827783

Mondays-Sundays, 24hrs

73. 上海锦测医学检验所 Jince Medical Lab

上海市闵行区中春路1288号8幢东门

East Gate, Bldg 8, 1288 Zhongchun Rd

预约:杭州艾迪康公众号; 400-1825-566

Reservation: WeChat account 杭州艾迪康, 400-1825-566

Mondays-Sundays, 24hrs

74. 闵行区古美社区卫生服务中心 Gumei Community Health Service Center

龙茗路668号

668 Longming Rd

预约:闵行捷医 APP,健康云 APP

Reservation: App 闵行捷医; app Health Cloud 健康云

Mondays-Saturdays, 8:30am-11am, 1:30pm-4pm

75. 闵行区新虹社区卫生服务中心 Xinhong Community Health Service Center

闵行区吴漕路1038号

1038 Wucao Rd

预约:闵行捷医 APP,健康云 APP

Reservation: App 闵行捷医; app Health Cloud 健康云

Mondays-Fridays, Sundays, 8:30am-11am, 1:30pm-4pm

76. 闵行区七宝社区卫生服务中心 Qibao Community Health Service Center

新镇路700号(农南服务站)

700 Xinzhen Rd

预约:闵行捷医 APP,健康云 APP

Reservation: App 闵行捷医; app Health Cloud 健康云

Mondays-Fridays, Sundays, 8:30am-11am, 1:30pm-4pm

77. 闵行区梅陇社区卫生服务中心 Meilong Community Health Service Center

梅陇镇111号

111 Meilong Town

预约:闵行捷医 APP,健康云 APP

Reservation: App 闵行捷医; app Health Cloud 健康云

Mondays-Fridays, Sundays, 8:30am-11am, 1:30pm-4pm

78. 闵行区莘庄社区卫生服务中心 Xinzhuang Community Health Service Center

水清路1099号

1099 Shuiqing Rd

预约:闵行捷医 APP,健康云 APP

Reservation: App 闵行捷医; app Health Cloud 健康云

Mondays-Saturdays, 8:30am-11am, 1:30pm-4pm

79. 闵行区颛桥社区卫生服务中心 Zhuanqiao Community Health Service Center

新建路109号(北桥邻里中心)

109 Xinjian Rd

预约:闵行捷医 APP,健康云 APP

Reservation: App 闵行捷医; app Health Cloud 健康云

Mondays-Fridays, Sundays, 8:30am-11am, 1:30pm-4pm

80. 闵行区马桥社区卫生服务中心 Maqiao Community Health Service Center

富砾路188号

188 Fuli Rd

预约:闵行捷医 APP,健康云 APP

Reservation: App 闵行捷医; app Health Cloud 健康云

Mondays-Saturdays, 8:30am-11am, 1:30pm-4pm

81. 闵行区吴径社区卫生服务中心 Wujing Community Health Service Center

龙吴路5347号(社区体育活动中心)

5347 Longwu Rd

预约:闵行捷医 APP,健康云 APP

Reservation: App 闵行捷医; app Health Cloud 健康云

Mondays-Saturdays, 8:30am-11am, 1:30pm-4pm

82. 闵行区浦锦社区卫生服务中心 Pujin Community Health Service Center

竹园西路1002号

1002 Zhuyuan Rd W.

预约:闵行捷医 APP,健康云 APP

Reservation: App 闵行捷医; app Health Cloud 健康云

Mondays-Saturdays, 8:30am-11am, 1:30pm-4pm

Putuo District 普陀区

83. 上海市同济医院 Tongji Hospital

普陀区新村路389号

389 Xincun Rd

预约:上海市同济医院官方微信公众号;上海市同济医院支付宝生活号

Reservation: WeChat account 上海市同济医院; Alipay account上海市同济医院

Mondays-Sundays, 24hrs

84. 普陀区上海市儿童医院 Shanghai Children's Hospital

普陀区庐定路355号

355 Luding Rd

预约:上海市儿童医院微信公众号

Reservation: WeChat account 上海市儿童医院

Mondays-Sundays, 24hrs

85. 普陀区长征镇社区卫生服务中心 Changzheng Town Community Health Service Center

上海市普陀区千阳路209号

209 Qianyang Rd

预约:周一至周五 8am-4:30pm, 5269-4873

Reservation: 5269-4873 (Mondays-Fridays, 8am-4:30pm)

Tuesdays, 8am-10am (except for holidays)

86. 普陀区石泉街道社区卫生服务中心 Shiquan Subdistrict Community Health Service Center

上海市普陀区管弄路297号

297 Guanlong Rd

周一-周五,上午8:00-11:00;下午14:00-17:00 6224-0109*6200 (仅接受预约人群检测)

Inquiry: 6224-0109 ext 6200

Mondays-Fridays, 8am-11am, 2pm-5pm (only for people with reservations)

87. 上海市普陀区利群医院 Liqun Hospital

上海市普陀区桃浦路910号

910 Taopu Rd

预约:上海市普陀区利群医院互联网医院, 微信公众号

Reservation: WeChat account 上海市普陀区利群医院互联网医院

Mondays-Fridays, 8am-6pm; Saturdays-Sundays, 8am-11:30am, 1:30pm-5pm (except for holidays)

88. 上海市普陀区人民医院 Putuo District People's Hospital

上海市普陀区江宁路1291号

1291 Jiangning Rd

预约:微信公众号:上海市普陀区人民医院(互联网医院), 3227-4550 ext 3008

Reservation: WeChat account 上海市普陀区人民医院(互联网医院), 3227-4550 ext 3008

Mondays-Sundays, 8am-8:30pm (except for holidays)

89. 上海市普陀区中心医院 Putuo District Central Hospital

上海市普陀区兰溪路164号

164 Lanxi Rd

预约:上海市普陀区中心医院互联网医院

Reservation: Hospital's online service

Mondays-Sundays, 24hrs

90. 普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心 Taopu Town No.2 Community Health Service Center

上海市普陀区真南路822弄420号

Bldg 420, 822 Zhennan Rd

预约:周一周五,上午8:00-11:00;下午14:00-16:30 电话预约 5179-6808*8138

Reservation: 5179-6808 ext 8138 (Mondays-Fridays, 8am-11am, 2pm-4:30pm)

Wednesdays, 8am-10am

Fengxian District 奉贤区

91. 上海市奉贤区中心医院 Fengxian District Central Hospital

奉贤区南奉公路6600号

6600 Nanfeng Highway

预约:"上海市奉贤区中心医院就医服务"公众号、现场预约,咨询电话:5742-3250

Reservation: WeChat account 上海市奉贤区中心医院就医服务; 5742-3250 for inquiry

Mondays-Sundays, 24hrs

92. 上海市奉贤区奉城医院 Fengcheng Hospital

奉贤区川南奉公路9983号

9983 Chuannanfeng Highway

预约:健康云APP,咨询电话:5752-2565

Reservation: mobile app Health Cloud 健康云; 5752-2565 for inquiry

Mondays-Sundays, 8am-11am, 1pm-4pm

93. 奉贤区奉城镇社区服务中心 Fengcheng Town Community Health Service Center

奉城镇洪庙路95号

95 Hongmiao Rd

预约:"奉贤卫生"公众号、现场预约,咨询电话:17717583449

Reservation: WeChat account 奉贤卫生; 1771-7583-449 for inquiry

Wednesdays, Fridays and Sundays, 8am-11am, 1pm-3pm

94. 上海伯鉴医学检验实验室 Bojian Medical Lab

沪杭公路1588号凤创谷西大门

West Gate, 1588 Huhang Highway

咨询电话:6718-1175

Inquiry: 6718-1175

Mondays-Sundays, 9am-11:30am, 1pm-4:30pm

95. 上海力泉医院 Liqian Hospital

海湾旅游区海马路5652号

5652 Haima Rd

咨询电话:6758-4000

Inquiry: 6758-4000

Mondays-Sundays, 9am-11:30am, 1pm-4:30pm

96. 奉贤区海湾镇社区卫生服务中心 Haiwan Town Community Health Service Center

海湾镇海农公路1438号

1438 Hainong Highway

预约:健康云 APP预约,咨询电话:1891-8260-897

Reservation: App Health Cloud 健康云, Inquiry: 1891-8260-897

Wednesdays, Fridays and Sundays, 8am-11am, 1pm-3pm

97. 上海鉴研医学检验实验室 Diagre Clinical Laboratory

南桥镇光村路111号

111 Guangcun Rd, Nanqiao Town

咨询电话:6718-0001

Inquiry: 6718-0001

Mondays-Sundays, 9am-9pm

98. 奉贤区青村镇社区卫生服务中心 Qingcun Town Community Health Service Center

奉贤区青村镇青村南路182号

182 Qingcun Rd S., Qingcun Town

预约:健康云 APP预约,咨询电话:57565599

Reservation: App Health Cloud 健康云; 5756-5599 inquiry

Wednesdays, Fridays and Sundays, 8am-11am, 1pm-3pm

99. 奉贤区四团镇社区卫生服务中心 Situan Town Community Health Service Center

四团镇天鹏路48号

48 Tianpeng Rd

现场预约,咨询电话:1801-7691-268

Reservation: 1801-7691-268

Wednesdays, Thursdays and Saturdays, 8am-11am, 1pm-3pm

100. 奉贤区拓林镇社区卫生服务中心 Tuolin Town Community Health Service Center

拓林镇钦林北路70号

70 Qinlin Rd N., Tuolin Town

现场及电话预约,咨询电话:1801-7349-958

Reservation: 1801-7349-958

Wednesdays and Sundays, 8am-11am, 1pm-3pm

101. 奉贤区庄行镇社区卫生服务中心 Zhuanghang Town Community Health Service Center

庄行镇南亭公路3073号

3073 Nanting Highway, Zhuanghang Town

门诊及电话预约,咨询电话:1896-4931-680

Reservation: 1896-4931-680

Tuesdays, Thursdays and Saturdays, 8am-11am, 1pm-3pm

Yangpu District 杨浦区

102. 上海交通大学医学院附属新华医院 Xinhua Hospital

杨浦区控江路1665号

1665 Kongjiang Rd

预约:上海长征医院官方服务号

Reservation: WeChat account 上海新华医院

Mondays-Sundays, 24hrs

103. 上海长海医院 Changhai Hospital

杨浦区长海路168号

168 Changhai Rd

预约:长海医院官方微信公众号

Reservation: WeChat account 长海医院

Mondays-Sundays, 24hrs

104. 上海市杨浦区中心医院 Yangpu District Central Hospital

杨浦区安图路56号

56 Antu Rd

预约:杨浦区中心医院官方微信公众号; 5582-7067

Reservation: WeChat account 杨浦区中心医院; 5582-7067

Mondays-Sundays, 24hrs

105. 上海市杨浦区市东医院 Shidong Hospital

杨浦区市光路999号

999 Shiguang Rd

预约:杨浦区市东医院官方微信公众号; 2506-6666*11520

Reservation: WeChat account 杨浦区市东医院; 2506-6666 ext 11520

Mondays-Saturdays, 8am-12pm, 12:30pm-3:30pm

106. 上海市杨浦区控江医院 Kongjiang Hospital

杨浦区双阳路480号

480 Shuangyang Rd

预约:6543-4597

Reservation: 6543-4597

Mondays-Saturdays, 8am-11am, 11:30am-3:30pm

107. 上海市杨浦区中医医院 Yangpu TCM Hospital

杨浦区眉州路185号

185 Meizhou Rd

预约:6167-0600*113

Reservation: 6167-0600 ext 113

Mondays-Saturdays, 8am-11:30am, 1pm-4pm

108. 杨浦区四平社区卫生服务中心 Siping Community Health Service Center

铁岭路39号

39 Tieling Rd

预约: 6513-4932

Reservation: 6513-4932

Wednesdays, 8am-11am (except for holidays)

109. 杨浦区长海社区卫生服务中心 Changhai Community Health Service Center

杨浦区营口路760号

760 Yingkou Rd

预约:6549-0022*8614

Reservation: 6549-0022 ext 8614

Thursdays, 8:30am-11am (except for holidays)

110. 杨浦区平凉社区卫生服务中心 Pingliang Community Health Service Center

杨浦区平凉路335号

335 Pingliang Rd

预约: 6541-3658*8201

Reservation: 6541-3658 ext 8201

Tuesdays, Thursdays, 1:30pm-3pm (except for holidays)

111. 上海迪安医学检验所 Shanghai Dian Medical Laboratory

包头路62号1楼

1/F, 62 Baotou Rd

预约:400-7118-000

Reservation: 400-7118-000

Mondays-Sundays, 9am-12pm, 1pm-4pm

Chongming District 崇明区

112. 上海市崇明区传染病医院 Chongming District Infectious Disease Hospital

崇明区城桥镇利民路518号

518 Limin Rd, Chengqiao Town

预约: 6962-2008*8320

Reservation: 6962-2008 ext 8320

Mondays-Saturdays, 8:30am-11am, 1:30pm-3pm

113. 新华医院崇明分院 Chongming Branch of Xinhua Hospital

崇明区城桥镇南门路25号

25 Nanmen Rd, Chengqiao Town

预约:新华医院崇明分院微信公众号;现场预约

Reservation: WeChat account 新华医院崇明分院; on-site

Mondays-Sundays, 24hrs

114. 第十人民医院崇明分院 Shanghai No. 10 People's Hospital Chongming Branch

堡镇向阳东路66号

66 Xiangyang Rd E., Baozhen

预约:5941-8062

Reservation: 5941-8062

Mondays-Sundays, 8am-11:15am, 1pm-4:15pm

115. 崇明区横沙乡社区卫生服务中心 Hengsha Village Community Health Service Center

横沙乡民东路1573号

1573 Mindong Rd, Hengsha Village

预约:5689-0396*8028

Reservation: 5689-0396 ext 8028

Mondays, Thursdays, 8:30am-11am

116. 新华医院长兴分院 Xinhua Hospital Changxing Branch

长兴镇丰福路1008号

1008 Fengfu Rd, Changxing Town

预约:现场预约

Reservation: On-site

Mondays-Sundays, 7:30am-11:30am, 1pm-4:30pm

117. 崇明区第三人民医院 Chongming District No. 3 People's Hospital

崇明区宏海公路2099号

2099 Honghai Highway

预约:现场预约

Reservation: On-site

Mondays-Sundays, 8am-11:15am, 1pm-4:15pm

Jiading District 嘉定区

118. 上海交通大学医学院附属瑞金医院(北部院区)North Branch of Ruijin Hospital

嘉定区希望路999号

999 Xiwang Rd

预约:瑞金医院微信公众号,工作日电话6788-8131

Reservation: WeChat account 瑞金医院; 6788-8131 (workdays)

Mondays-Sundays, 24hrs

119. 嘉定区中心医院 Jiading District Central Hospital



嘉定区城北路1号

1 Chengbei Rd

预约:医院微信公众号、健康嘉定微信公众号;18930869017

Reservation: WeChat accounts 嘉定区中心医院 and 健康嘉定; 1893-0869-017

Mondays-Sundays, 24hrs

120. 嘉定区南翔医院 Nanxiang Hospital

嘉定区南翔镇众仁路495号

495 Zhongren Rd, Nanxiang Town

预约:医院微信公众号、健康云公众号、健康嘉定微信公众号; 31274114

Reservation: WeChat accounts 嘉定区南翔医院, Health Cloud 健康云 and 健康嘉定; 3127-4114

Mondays-Fridays, 7:30am-10:30am, 1:30pm-3pm; Saturdays-Sundays, 8am-10:30am

121. 嘉定区安亭医院 Anting Hospital

嘉定区安亭镇和静路1060号

1060 Hejing Rd, Anting Town

预约:医院微信公众号、健康嘉定微信公众号; 6907-0022*1101

Reservation: WeChat accounts 上海市嘉定区安亭医院 and 健康嘉定; 6907-0022 ext 1101

Mondays-Sundays, 8am-11am, 1pm-5pm

122. 嘉定区江桥医院 Jiangqiao Hospital

嘉定区黄家花园路800号

800 Huangjiahuayuan Rd

预约:医院微信公众号、健康嘉定微信公众号; 6733-9100

Reservation: WeChat accounts 上海市嘉定区江桥医院 and 健康嘉定; 6733-9100

Mondays-Saturdays, 8am-11am, 1pm-3pm; Sundays, 8am-11am

123. 上海科来威医学检验实验室 Shanghai Clevidence Medical Laboratory

嘉定区惠平路801号4幢2层

2/F, Bldg 4, 801 Huiping Rd

预约:69112918或18017567717

Reservation: 6911-2918 or 1801-7567-717

Mondays-Sundays, 8am-5pm

124. 上海奕检医学检验实验室 Shanghai Yijian Medical Laboratory

嘉定区惠平路801号4幢1层101室

Rm 101, 1/F, Bldg 4, 801 Huiping Rd

预约:60792160或13127505797

Reservation: 6079-2160 or 1312-7505-797

Mondays-Sundays, 8am-12pm, 1pm-5pm

Changning District 长宁区

125. 上海市同仁医院 Tongren Hospital

长宁路仙霞路1111号

1111 Xianxia Rd

预约:上海市同仁医院微信公众号或支付宝生活号登录互联网医院-快速核酸通道

Reservation: WeChat account 上海市同仁医院 or the rapid nucleic acid testing channel of the Internet Hospital account on Alipay

Mondays-Sundays, 24hrs

126. 长宁区北新泾街道社区卫生服务中心 Beixinjing Subdistrict Community Health Service Center

长宁区北渔路111号

111 Beiyu Rd

预约:5217-4260

Reservation: 5217-4260

Mondays-Sundays, 1pm-4:30pm (except for holidays)

127. 天山中医医院 Shanghai Changning Tianshan TCM Hospital

云雾山路39号西侧

West side, 39 Yunwushan Rd

预约:天山中医医院微信公众号

Reservation: WeChat account 天山中医医院

Mondays-Saturdays, 8am-11am, 1pm-5pm

128. 长宁区程家桥街道社区卫生服务中心 Chengjiaqiao Subdistrict Community Health Service Center

长宁区虹井路996号

996 Hongjing Rd

预约:6242-6806, 健康云,

Reservation: 6242-6806; app Health Cloud 健康云

Mondays-Sundays, 8:30am-10:30am (except for holidays)

129. 长宁区虹桥街道社区卫生服务中心 Hongqiao Subdistrict Community Health Service Center

长宁区虹桥路961弄4号

Bldg 4, 961 Hongqiao Rd

预约:6275-5570

Reservation: 6275-5570

Mondays, Thursdays, 1:30pm-3:30pm (except for holidays)

130. 上海兰卫医学检验所 Shanghai Labway Medical Laboratory

长宁区绥宁路628号宜尚酒店兰卫采样点

628 Suining Rd

预约:4000219090, 上海兰卫医学检验所公众号、小程序、健康云

Reservation: 400-021-9090; WeChat account 上海兰卫医学检验所; app Health Cloud 健康云

Mondays-Sundays, 8am-11:30am, 1pm-5pm, 6pm-8pm

131. 长宁区新泾镇社区卫生服务中心 Xinjing Town Community Health Service Center

泉口路354号

354 Quankou Rd

预约:5260-0276

Reservation: 5260-0276

Fridays, 1:30pm-4:30pm

132. 上海市光华中西医结合医院 Guanghua Hospital

延安西路1474号; 新华路540号

1474 Yan'an Rd W.; 540 Xinhua Rd

预约:4000310188, 4000310288

Reservation: 400-031-0188, 400-031-0288

1474 Yan'an Rd W.: Mondays-Fridays, 8am-11:30am

540 Xinhua Rd: Mondays-Fridays, 8am-11:30am, 1pm-4:30pm; Saturdays, Sundays, 8am-11:30am

133. 上海电力医院 Shanghai Electric Power Hospital

延安西路937号

937 Yan'an Rd W.

预约:2213-9000

Reservation: 2213-9000

Mondays-Fridays, 8:30am-11am (except for holidays)

134. 海军第905医院 No. 905 Navy Hospital

华山路1328号

1328 Huashan Rd

预约:8181-9497或8181-9010

Reservation: 8181-9497 or 8181-9010

Mondays-Fridays, 8am-11:30am, 1:30pm-5pm; Saturdays-Sundays & public holidays, 8am-11:30am

135. 武警上海市总队医院 Armed Police Hospital of Shanghai

虹许路831号

831 Hongxu Rd

预约: 无

Reservation: N/A

Mondays-Fridays, 8am-11am, 2am-3pm

136. 上海和睦家医院 Shanghai United Family Hospital

长宁区平塘路699号

699 Pingtang Rd

预约:4006393900(需提前一天)

Reservation: 400-6393-900 (one day in advance)

Mondays-Sundays, 8:30am-11:25am, 1pm-4:55pm (except for holidays)

Songjiang District 松江区

137. 上海市第一人民医院(南部) South Branch of Shanghai General Hospital

松江区新松江路650路

650 Xinsongjiang Rd

预约:上海市第一人民医院互联网医院

Reservation: Internet hospital of Shanghai General Hospital South

Mondays-Sundays, 24hrs

138. 松江区中心医院 Songjiang District Central Hospital

松江区中山中路746号

746 Zhongshan Rd M.

预约:上海市松江区中心医院微信公众号; 上海健康云app; 67720608(工作日8:30-11:00, 13:30-15:30)

Reservation: WeChat account 上海市松江区中心医院; app Health Cloud 健康云; 6772-0608 (Mondays-Fridays, 8:30am-11am, 1:30pm-3:30pm)

Mondays-Sundays, 24hrs

139. 上海市松江区泗泾医院 Sijing Hospital

松江区泗泾镇泗通路389号

389 Sitong Rd, Sijing Town

预约:上海市松江区泗泾医院微信公众号; 5761-0547*3206

Reservation: WeChat account 上海市松江区泗泾医院; 5761-0547 ext 3206

Mondays-Sundays, 8am-11am, 1pm-4pm

140. 上海市松江区方塔中医医院 Fangta TCM Hospital of Songjiang District

松江区中山东路39号

39 Zhongshan Rd E.

预约:上海市松江区方塔中医医院微信公众号; 5783-8877

Reservation: WeChat account 上海市松江区方塔中医医院; 5783-8877

Mondays-Sundays, 8am-11am, 1pm-4pm

141. 松江区九亭医院 Jiuting Hospital

松江区伴亭路755号

755 Banting Rd

预约:上海市松江区九亭医院微信公众号; 6761-9390 (8:00-16:00), 3768-6070 (16:00-次日8:00)

Reservation: WeChat account 上海市松江区九亭医院; 6761-9390 (8am-4pm), 3768-6070 (4pm-8am)

Mondays-Sundays, 8am-11am, 12pm-3pm

142. 松江区小昆山镇社区卫生服务中心 Xiaokunshan Town Community Health Service Center

松江区文翔路6300号

6300 Wenxiang Rd

预约:上海市松江区小昆山镇社区卫生服务中心微信公众号; 5776-7810*8106 (工作日8:00-11:00, 12:30-16:00)

Reservation: WeChat account 上海市松江区小昆山镇社区卫生服务中心; 5776-7810 ext 8106 (Mondays-Fridays, 8am-11am, 12:30pm-4pm)

Mondays-Sundays, 8am-2:30pm (except for holidays)

143. 松江区九亭镇社区卫生服务中心 Jiuting Town Community Health Service Center

松江区九亭镇易富路128号

128 Yifu Rd, Jiuting Town

预约: 松江区九亭镇社区卫生服务中心微信公众号; 5763-1945, 5763-1767*8234、8235、8233 (周一至周五8:00-11:00, 13:00-16:00)

Reservation: WeChat account 松江区九亭镇社区卫生服务中心; 5763-1945, 5763-1767 ext 8234, 8235, 8233 (Mondays-Fridays, 8am-11am, 1pm-4pm)

Mondays-Fridays, 9:30am-11am (except for holidays)

144. 松江区泖港镇社区卫生服务中心 Maogang Town Community Health Service Center

松江区泖港镇新宾路436号

436 Xinbin Rd

预约:松江区泖港镇社区卫生服务中心微信公众号; 5786-3709 (每天8:00-16:00)

Reservation: WeChat account 松江区泖港镇社区卫生服务中心; 5786-3709 (Mondays-Sundays, 8am-4pm)

Mondays, Wednesdays, Fridays, 8am-11am (except for holidays)

145. 松江区佘山镇社区卫生服务中心 Sheshan Town Community Health Service Center

松江区佘山镇佘新路18号

18 Shexin Rd

预约:上海市松江区佘山镇社区卫生服务中心微信公众号; 健康云app; 5765-9200 (周一至周五8:00-10:30, 13:00-15:30),

Reservation: WeChat account 上海市松江区佘山镇社区卫生服务中心; app Health Cloud 健康云; 5765-9200 (Mondays-Fridays, 8am-10:30am, 1pm-3:30pm)

Mondays, Wednesdays, Fridays, 8:30am-10:30am (except for holidays)

146. 松江区车墩镇社区卫生服务中心 Chedun Town Community Health Service Center

松江区车墩镇虬长路168号

168 Qiuchang Rd, Chedun Town

预约:车墩卫生微信公众号; 5760-5950*8600 (周一至周五8:30-11:00, 13:00-15:00, 节假日除外),

Reservation: WeChat account 车墩卫生; 5760-5950 ext 8600 (Mondays-Fridays, 8:30am-11am, 1pm-3pm, except for holidays)

Mondays-Fridays, 8am-10:45am, 1pm-3:45pm (except for holidays)

147. 松江区洞泾镇社区卫生服务中心 Dongjing Town Community Health Service Center

松江区洞泾镇长兴东路1566号

1566 Changxing Rd E., Dongjing Town

预约:松江区洞泾镇社区卫生服务中心微信公众号; 5769-9900 (每天8:00-11:00, 13:00-15:00)

Reservation: WeChat account 松江区洞泾镇社区卫生服务中心; 5769-9900 (Mondays-Sundays, 8am-11am, 1pm-3pm)

Mon, Thu 1pm-2:30pm (except holidays)

148. 松江区方松街道社区卫生服务中心 Fangsong Subdistrict Community Health Service Center

松江区文诚路805号

805 Wencheng Rd

预约: 方松卫生微信公众号; 6773-0166 (周一至周五8:00-16:30)

Reservation: WeChat account 方松卫生; 6773-0166 (Mondays-Fridays, 8am-4:30pm)

Mondays, Wednesdays, 8:30am-10:30am (except for holidays)

149. 松江区石湖荡镇社区卫生服务中心 Shihudang Town Community Health Service Center

松江区石湖荡镇石湖新路105号

105 Shihuxin Rd

预约:石湖荡镇社区卫生服务中心微信公众号; 健康云app; 5765-3548 (工作日8:00-11:00, 12:30-16:00)

Reservation: WeChat account 石湖荡镇社区卫生服务中心; app Health Cloud 健康云; 5765-3548 (Mondays-Fridays, 8am-11am, 12:30pm-4pm)

Mondays, Wednesdays, Fridays, 8am-10:30am (except for holidays)

150. 松江区泗泾镇社区卫生服务中心 Sijing Town Community Health Service Center

松江区泗凯路525号

525 Sikai Rd

预约:上海松江泗泾镇社区卫生服务中心微信公众号; 5761-0154*8510 (工作日8:00-11:00, 13:00-16:00)

Reservation: WeChat account 上海松江泗泾镇社区卫生服务中心; 5761-0154 ext 8510 (Mondays-Fridays, 8am-11am, 1pm-4pm)

Mondays, Wednesdays, Fridays, 1pm-3:30pm (except for holidays)

151. 松江区新浜镇社区卫生服务中心 Xinbang Town Community Health Service Center

松江区新浜镇共青路1237号

1237 Gongqing Rd, Xinbang Town

预约: 松江区新浜镇社区卫生服务中心微信公众号; 5789-1232 (每天8:00-11:00, 12:30-15:30)

Reservation: WeChat account 松江区新浜镇社区卫生服务中心; 5789-1232 (Mondays-Sundays, 8am-11am, 12:30pm-3:30pm)

Mondays-Fridays, 1:30pm-2:30pm (except for holidays)

152. 松江区新桥镇社区卫生服务中心 Xinqiao Town Community Health Service Center

松江区新桥镇新南路825号

825 Xinnan Rd, Xinqiao Town

预约: 松江区新桥镇社区卫生服务中心微信公众号; 6768-6201*8085 (周一至周五8:00-11:00, 13:00-16:00)

Reservation: WeChat account 松江区新桥镇社区卫生服务中心; 6768-6201 ext 8085 (Mondays-Fridays, 8am-11am, 1pm-4pm)

Mondays-Fridays, 9:30am-10:30am, 1pm-3pm

153. 松江区叶榭镇社区卫生服务中心 Yexie Town Community Health Service Center

松江区叶榭镇叶权路210号

210 Yequan Rd, Yexie Town

预约: 健康松江或健康云app; 5780-1911*100 (每天8:00-16:00)

Reservation: WeChat account 健康松江; app Health Cloud 健康云; 5780-1911 ext 100 (Mondays-Sundays, 8am-4pm)

Mondays-Fridays, 8am-10:30am (except for holidays)

154. 松江区永丰街道社区卫生服务中心 Yongfeng Subdistrict Community Health Service Center

松江区荣乐西路1039号

1039 Rongle Road W.

预约:松江区永丰街道社区卫生服务中心微信公众号; 5782-5909*132 (周一至周五8:30-11:00, 13:00-15:30)

Reservation: WeChat account 松江区永丰街道社区卫生服务中心; 5782-5909 ext 132 (Mondays-Fridays, 8:30am-11am, 1pm-3:30pm)

Mondays, Thursdays, 8:30am-9:30am (except for holidays)

155. 松江区岳阳街道社区卫生服务中心 Yueyang Subdistrict Community Health Service Center

松江区阔街21号

21 Kuojie Street

预约:松江区岳阳街道社区卫生服务中心微信公众号; 5781-0613 (每天8:00-11:00, 13:00-15:00)

Reservation: WeChat account 松江区岳阳街道社区卫生服务中心; 5781-0613 (Mondays-Sundays, 8am-11am, 1pm-3pm)

Mondays-Fridays, 2pm-3pm (except for holidays)

156. 松江区中山街道社区卫生服务中心 Zhongshan Subdistrict Community Health Service Center

松江区施惠路451号

451 Shihui Rd

预约:松江区中山街道社区卫生服务中心微信公众号; 5778-6088 (每天8:00-16:30)

Reservation: WeChat account 松江区中山街道社区卫生服务中心; 5778-6088 (Mondays-Sundays, 8am-4:30pm)

Tuesdays, Thursdays, 8am-10:30am (except for holidays)

157. 松江区佘山镇第二社区卫生服务中心 Sheshan Town No.2 Community Health Service Center

松江区佘山镇金白花路700号

700 Jinbaihua Rd, Sheshan Town

预约: 松江区佘山镇第二社区卫生服务中心微信公众号; 健康松江; 3373-5755 (每天8:00-11:00, 12:30-16:00)

Reservation: WeChat accounts 松江区佘山镇第二社区卫生服务中心 and 健康松江; 3373-5755 (Mondays-Sundays, 8am-11am, 12:30pm-4pm)

Mondays, Wednesdays, Fridays, 12:30pm-2pm (except for holidays)

Qingpu District 青浦区

158. 复旦大学附属中山医院青浦分院 Qingpu Branch of Zhongshan Hospital

公园东路1158号

1158 Gongyuan Rd E.

预约: 6971-9100*1133, 6700-9999*1133

Reservation: 6971-9100 ext 1133, 6700-9999 ext 1133

Mondays-Sundays, 24hrs

159. 青浦区朱家角人民医院 Zhujiajiao People's Hospital

石家浜东路99号

99 Shijiabang Rd E.

预约: 5923-2077

Reservation: 5923-2077

Mondays-Sundays, 8am-11:30am, 1pm-4pm

160. 青浦区中医医院 Qingpu District TCM Hospital

青安路95号

95 Qing'an Rd

预约: 5973-5048

Reservation: 5973-5048

Mondays-Sundays, 8am-11:30am, 1:30pm-5pm

161. 青浦区赵巷镇社区卫生服务中心 Zhaoxiang Town Community Health Service Center

巷居路289号

289 Xiangju Rd

预约: 5975-4104*181

Reservation: 5975-4104 ext 181

Tuesdays, 1pm-3pm (except for holidays)

162. 青浦区徐泾北大居社区卫生服务中心 Xujing Beidaju Community Health Service Center

徐泾镇乐高路19号

19 Legao Rd, Xujing Town

预约: 5976-1192

Reservation: 5976-1192

Thursdays, 8:30am-10:30am (except for holidays)

163. 青浦区徐泾镇社区卫生服务中心 Xujing Town Community Health Service Center

徐泾镇徐民路1088号

1088 Xumin Rd, Xujing Town

预约: 5976-0031

Reservation: 5976-0031

Wednesdays, Fridays, 8:30am-10am (except for holidays)

164. 青浦区华新镇社区卫生服务中心 Huaxin Town Community Health Service Center

华新镇华志路800号

800 Huazhi Rd, Huaxin Town

预约: 6979-7552*8057

Reservation: 6979-7552 ext 8057

Wednesdays, 8:30am-10am (except for holidays)

165. 青浦区重固镇社区卫生服务中心 Zhonggu Town Community Health Service Center

重固镇联茂路68号

68 Lianmao Rd, Zhonggu Town

预约: 5978-4599*8063

Reservation: 5978-4599 ext 8063

Tuesdays, Fridays, 1pm-2:30pm (except for holidays)

166. 青浦区白鹤镇社区卫生服务中心 Baihe Town Community Health Service Center

外青松路2961号

2961 Waiqingsong Rd

预约: 5974-0132*839

Reservation: 5974-0132 ext 839

Mondays, 12:30pm-2:30pm (except for holidays)

167. 青浦区朱家角镇社区卫生服务中心 Zhujiajiao Town Community Health Service Center

朱家角沈巷曲池路39号

39 Quchi Rd, Shenxiang Zhujiajiao

预约: 5983-1683

Reservation: 5983-1683

Mondays, Wednesdays, 8:30am-10am (except for holidays)

168. 青浦区金泽镇社区卫生服务中心 Jinze Town Community Health Service Center

金泽镇培育路271号

271 Peiyu Rd, Jinze Town

预约: 5926-1980

Reservation: 5926-1980

Tuesdays, Thursdays, 1:30pm-3pm (except for holidays)

169. 青浦区练塘镇社区卫生服务中心 Liantang Town Community Health Service Center

朱枫公路3619号

3619 Zhufeng Highway

预约: 5925-5086*8061

Reservation: 5925-5086 ext 8061

Thursdays, 12:30pm-2:30pm (except for holidays)

170. 青浦区盈浦街道社区卫生服务中心 Yingpu Subdistrict Community Health Service Center

盈福路50号

50 Yingfu Rd

预约:5920-3180*8014

Reservation: 5920-3180 ext 8014

Wednesdays, 9am-10:30am

171. 青浦区夏阳街道社区卫生服务中心 Xiayang Subdistrict Community Health Service Center

赵巷镇崧润路779号

779 Songrun Rd, Zhaoxiang Town

预约: 3920-1777*8076

Reservation: 3920-1777 ext 8076

Tuesdays, 1:30pm-3:30pm (except for holidays)

172. 青浦区香花桥街道社区卫生服务中心 Xiahuaqiao Subdistrict Community Health Service Center

新桥路1195弄1号

Bldg 1, 1195 Xinqiao Rd

预约: 1771-7387-067

Reservation: 1771-7387-067

Thursdays, 1pm-3pm (except for holidays)

173. 上海派森诺医学检验所 Shanghai Paisennuo Medical Laboratory

青浦区华浦路500号2号楼1楼

1/F, Bldg 2, 500 Huapu Rd

预约: 400-920-2898, 1862-1663-700

Reservation: 400-920-2898, 1862-1663-700

Mondays-Sundays, 8:30am-11:30am, 1:30pm-8pm

174. 上海安诺优达医学检验实验室 Shanghai Annoroad Medical Laboratory

青浦区华浦路500号3号楼6楼A区

Zone A, 6/F, Bldg 3, 500 Huapu Rd

预约: 3110-9266

Reservation: 3110-9266

Mondays-Sundays, 8:30am-5:30pm

175. 上海医大医院 Shanghai Yida Hospital

青浦区徐泾镇倪家角路39号

39 Nijiajiao Rd, Xujing Town

预约: 5191-8888

Reservation: 5191-8888

Mondays-Saturdays, 8am-4:30pm

Pudong New Area 浦东新区

176. 上海交通大学医学院附属仁济医院(东院)East Branch of Renji Hospital

浦东新区浦建路160号

160 Pujian Rd

预约:仁济医院微信公众号/支付宝生活号; 6838-3250 (周一至周五8:00-17:00)

Reservation: WeChat or Alipay account 仁济医院; 6838-3250 (Mondays-Fridays, 8am-5pm)

Mondays-Sundays, 24hrs

177. 上海中医药大学附属曙光医院(东院) East Branch of Shuguang Hospital

浦东新区张衡路528号

528 Zhangheng Rd

预约:曙光医院微信公众号; 2023-6589 (工作日)

Reservation: WeChat account 曙光医院; 2023-6589 (workdays)

Mondays-Sundays, 24hrs

178. 上海市第六人民医院(临港院区) Lingang Branch of Shanghai No.6 People's Hospital

浦东新区环湖西三路222号

222 Huanhuxisan Rd

预约:上海市第六人民医院东院微官网; 3829-7428 (工作日)

Reservation: WeChat account 上海市第六人民医院东院微官网; 3829-7428 (workdays)

Mondays-Sundays, 24hrs

179. 上海市东方医院 Shanghai East Hospital

浦东新区即墨路150号

150 Jimo Rd

预约: 上海市东方医院微信公众号; 5536-9662

Reservation: WeChat account 上海市东方医院; 5536-9662

Mondays-Sundays, 24hrs

180. 上海市东方医院南院 South Branch of Shanghai East Hospital

浦东新区云台路1800号

1800 Yuntai Rd

预约:上海市东方医院微信公众号; 5536-9662

Reservation: WeChat account 上海市东方医院; 5536-9662

Mondays-Fridays, 8am-11:30am, 1:30pm-4:30pm; Saturdays-Sundays, 8am-11:30am, 1:30pm-4pm (except for holidays)

181. 上海市浦东新区公利医院 Shanghai Pudong Gongli Hospital

浦东新区苗圃路219号

219 Miaopu Rd

预约:上海市浦东新区公利医院微信公众号; 5885-8730*5553

Reservation: WeChat account 上海市浦东新区公利医院; 5885-8730 ext 5553

Mondays-Saturdays, 8am-11:30am, 1:30pm-5pm (except for holidays)

182. 上海市浦东医院 Shanghai Pudong Hospital

浦东新区拱为路2800号

2800 Gongwei Rd

预约:上海市浦东医院微信公众号; 健康云; 6803-5001

Reservation: WeChat account 上海市浦东医院; app Health Cloud 健康云; 6803-5001

Mondays-Sundays, 24hrs

183. 上海市浦东新区周浦医院 Zhoupu Hospital

浦东新区周园路1500号

1500 Zhouyuan Rd

预约:上海市浦东新区周浦医院掌上医院微信公众号

Reservation: WeChat account 上海市浦东新区周浦医院掌上医院

Mondays-Sundays, 8am-11:30am, 1:30pm-5pm

184. 上海市浦东新区人民医院 Shanghai Pudong New Area People's Hospital

浦东新区川环南路490号

490 Chuanhuan Rd S.

预约:上海市浦东新区人民医院微信公众号; 现场预约;2050-9124

Reservation: WeChat account 上海市浦东新区人民医院; on-site; 2050-9124

Mondays-Sundays, 24hrs

185. 上海市浦东新区浦南医院 Shanghai Punan Hospital of Pudong New Area

浦东新区临沂路279号

279 Linyi Rd

预约:浦南医院微信公众号

Reservation: WeChat account 浦南医院

Mondays-Sundays, 8am-4pm

186. 上海市第七人民医院 Shanghai No. 7 People's Hospital

浦东新区大同路358号

358 Datong Rd

预约:上海市第七人民医院微信服务号

Reservation: WeChat account 上海市第七人民医院

Mondays-Saturdays, 8am-11:30am, 1pm-4:30pm (except for holidays)

187. 浦东新区中医医院 TCM Hospital of Pudong New Area

浦东新区平川路399号

399 Pingchuan Rd

预约: 浦东新区中医医院微信服务号; 浦东卫健康; 6877-1685

Reservation: WeChat accounts 浦东新区中医医院 and 浦东卫健康; 6877-1685

Mondays-Sundays, 8am-11:30am, 1pm-4:30pm (at 340 Xiuchuan Rd)

188. 浦东新区光明中医医院 Pudong Guangming TCM Hospital

浦东新区惠南镇东门大街43号 4

3 Dongmendajie, Huinan Town

预约:浦东新区光明中医医院微信公众号; 浦东卫健康; 现场预约; 6801-2175

Reservation: WeChat accounts 浦东新区光明中医医院 and 浦东卫健康; on-site; 6801-2175

Mondays-Sundays, 8am-11am, 1pm-3pm

189. 浦东新区老年医院 Pudong Geriatric Hospital

浦东新区宣桥镇张家桥路119号

119 Zhangjiaqiao Rd, Xuanqiao Town

预约: 5818-0936, 5818-3455*8110

Reservation: 5818-0936, 58183455 ext 8110

Mondays-Sundays, 1pm-3pm

190. 上海宝藤医学检验所 Shanghai Biotecan Medical Laboratory

浦东新区张衡路180号3号楼

Bldg 3, 180 Zhangheng Rd

预约: 宝藤医学微信公众号; 健康云

Reservation: WeChat account 宝藤医学; app Health Cloud 健康云

Mondays-Sundays, 24hrs

191. 上海凯普医学检验所 Shanghai Hybribio Medical Laboratory

浦东新区紫萍路908弄8号楼

Bldg 8, 908 Ziping Rd

预约: 周一至周五 5895-0638,周六、周日1566-5493-846

Reservation: Mondays-Fridays, 5895-0638; Saturdays-Sundays, 1566-5493-846

Mondays-Sundays, 9am-5pm

192. 上海之江医学检验所 Shanghai LiferiverDx Medical Laboratory

浦东新区芙蓉花路500弄21号楼

Bldg 21, 500 Furonghua Rd

预约: 之江医学检验所微信公众号; 健康云

Reservation: WeChat account 之江医学检验所; app Health Cloud 健康云

Mondays-Sundays, 9:30am-11:30am, 1:30pm-4pm (except for holidays)

193. 上海达安医学检验所 Shanghai Daan Medical Laboratory

浦东新区哈雷路898弄2号楼

Bldg 2, 898 Halei Rd

预约:云康达安临检微信公众号; 健康云; 5079-6882, 5079-6600

Reservation: WeChat account 云康达安临检; app Health Cloud 健康云; 5079-6882, 5079-6600

Mondays-Sundays, 9am-12pm, 1pm-5pm, 6pm-10pm

194. 上海荻硕贝肯医学检验所 Shanghai Tissue Bank Medical Laboratory



浦东新区周浦镇紫萍路908弄21号

Bldg 21, 908 Ziping Rd, Zhoupu Town

预约: TB医学微信公众号; 5807-0521

Reservation: WeChat account TB医学; 5807-0521

Mondays-Fridays, 9am-5pm; Saturdays-Sundays, 10am-4pm

195. 上海金域医学检验所 Shanghai Kingmed Medicine Laboratory



康新公路3377号6号楼

Bldg 6, 3377 Kangxin Highway

预约:400-111-1120

Reservation: 400-111-1120

Mondays-Sundays, 9am-5pm

196. 上海药明傲喆医学检验所 Shanghai WuxiDiagnostics Medicine Laboratory

台北西路205号

205 Taibei Rd W.

预约:第E诊断公众号,400-820-7070

Reservation: WeChat account 第E诊断; 400-820-7070

Tuesdays, Thursdays, Fridays, 1pm-3pm

197. 上海解码医学检验所 Shanghai JMDNA Medicine Laboratory

浦东新区芙蓉花路500弄23号

Bldg 23, 500 Furonghua Rd

预约:8015-8665,解码DNA微信公众号

Reservation: 8015-8665; WeChat account 解码DNA

Mondays-Sundays, 24hrs

198. 上海博奥颐和医学检验所 Shanghai CapitalBio MedLab

浦东新区芙蓉花路500弄17号

Bldg 17, 500 Furonghua Rd

预约: 2096-6912, 2096-6915

Reservation: 2096-6912, 2096-6915

Mondays-Fridays, 8:30am-11:30am; Saturdays and Sundays, 1:30pm-4pm

199. 上海泰斯特医学检验所 Shanghai TEST Medicine Laboratory



浦东新区天雄路588弄18号

Bldg 18, 588 Tianxiong Rd

预约:5301-3768,1502-1814-182

Reservation: 5301-3768, 1502-1814-182

Mondays-Sundays, 9am-5pm

200. 上海华大医学检验所 Shanghai BGI Medical Laboratory

浦东新区时代医创园西门华大基因新冠核酸检测采样点(琥珀路)

West Gate, 3399 Xinkang Highway, Zhoupu Town

预约:400-605-6655

Reservation: 400-605-6655

Tuesdays, 1pm-4pm

201. 上海易瑞医学检验所有限公司 Shanghai Era Medicine Laboratory

浦东新区芙蓉花路500弄22号楼

Bldg 22, 500 Furonghua Rd

预约:5808-9001

Reservation: 5808-9001

Mondays-Fridays, 9:30am-12pm, 1:30pm-3:30pm