Risk areas across Chinese mainland rises to 95

As of 15pm on August 2, there have been 4 high-risk areas and 91 medium-risk areas in the Chinese mainland according to the information published on the official APP of China's State Council.

Shanghai enhanced its COVID-19 prevention and control measures on people coming from domestic high- and medium-risk areas last week.

Anyone coming from, or passing through, high-risk areas is required to have two nucleic acid tests and quarantine for 14 days at designated venues.



People coming from, or passing through, medium-risk areas will also need to have two nucleic acid tests, but they can spend the 14-day observation period at their residential community.

江苏省 Jiangsu province: 2

南京市江宁区:

Jiangning District, Nanjing City

禄口街道



Lukou Subdistrict





扬州市邗江区:

Hanjiang District, Yangzhou City

双桥街道武塘社区明月路以南、文汇西路以北、维扬路以西、新城河路以东区域

The area south to Mingyue Road, north to West Wenhui Road, west to Weiyang Road, east to Xinchenghe Road, Shuangqiao Subistrict, Wutang Community

河南省 Henan Province: 1

郑州市二七区

Erqi District, Zhengzhou City

京广路街道春晖社区

Jingguang Road Subdistrict, Chunhui Community

云南省 Yunnan Province: 1

德宏傣族景颇族自治州瑞丽市



Dehong Dai Jingpo Autonomous Prefecture, Ruili City

姐告国门社区

Jiegao Guomen Community

辽宁省 Liaoning Province:2

沈阳市 Shenyang City

大东区 珠林路50-15号楼

Building 50-15, Zhulin Road, Dadong District





大连市 Dalian City

甘井子区 泉水街道A4区27号楼

Building 27, A4 Quanshui Subdistrict, Ganjingzi District

江苏省 Jiangsu province:50

南京市 Nanjing City

玄武区 孝陵卫街道胜利村100号

No.100, Shengli Village, Xiaolingwei Subdistrict, Xuanwu District

秦淮区 Qinhuai District

瑞金路街道标营4号26栋、27栋、28栋、29栋、30栋

Building 26, 27, 28, 29, 30, No. 4 Biaoying, Ruijinlu Road Subdistrict

中华门街道晨光新苑16栋

Building 16, Chenguang New Garden, Zhonghuamen Subdistrict

建邺区 Jianye District

南苑街道吉庆家园小区

Jiqing Jiayuan Subdistrict, Nanyuan

莫愁湖街道凤栖苑1-93号小区

No.1-93 Fengxi Garden, Mochouhu Subdistrict

南苑街道所街26号

No.26 Suo Street, Nanyuan

鼓楼区 Gulou District

中央门街道工人新村小区

Workers' New Village, Zhongyangmen Subdistrict

建宁路街道大桥南路10号

No.10 South Daqiao Road, Jianning Road Subdistrict

栖霞区 Qixia District

迈皋桥街道和燕花苑12幢

No.12 Heyan Huayuan, Maigaoqiao Subdistrict

雨花台区 Yuhuatai District

铁心桥街道凤翔花园4期

Phase 4 of Fengxiang Garden, Tiexinqiao Subdistrict

凤翔新城1期

Phase 1 of Fengxiang New City

铁心桥街道景明佳园小区

Jingming Jiayuan, Tiexinqiao Subdistrict

江宁区 Jiangning District

湖熟街道周岗社区围合区域(东至集贤路,南至长干街,西至康庄路,北至齐尚街)

The enclosed area of Hushu Subdistrict, Zhougang Community (east to Jixian Road , south to Changgan Street, west to Kangzhuang Road and north to Qishang Street)

秣陵街道殷巷社区龙湖文馨苑小区

Longhu Wenxing, Yinxiang Community, Muoling Subdistrict

淳化街道新林村郭村自然村

Guocun Village, Xinlin Village, Chunhua Subdistrict

湖熟街道庄上自然村

Zhuangshang Village, Hushu Subdistrict

湖熟街道尚桥社区焦东自然村

Jiaodong Village, Shangqiao Community, Hushu Subdistrict

秣陵街道青源社区翠屏湾花园城

Cuiping Bay Garden City, Qingyuan Community, Muoling Subdistrict

湖熟街道周岗社区张巷自然村

Zhangxiang Village, Zhougang Community, Hushu Subdistrict

东山街道骆村社区天琪福苑

Tianqi Fuyuan, Luocun Community, Dongshan Subdistrict

湖熟街道钱家村钱家自然村

Qianjia Village, Hushu Subdistrict

东山街道岔路社区绿城深蓝小区

Lvcheng Shenlan, Chalu Community, Dongshan Subdistrict

麒麟街道麒麟门社区麒西路95号

No.95 West Qilin Road, Qilinmen Community, Qilin Subdistrict

湖熟街道周岗社区新风苑

Xinfeng Garden, Zhougang Community, Hushu Subdistrict

横溪街道许呈社区小呈自然村

Xiaocheng Village, Xucheng Community, Hengxi Subdistrict

溧水区 Lishui District

永阳街道宏力花苑

Hongli Garden, Yongyang Subdistrict

石湫街道九塘行政村毛家圩自然村

Maojiawei Village, Jiutang Administrative Village, Shiqiu Subdistrict

柘塘街道湖滨新寓

Hubin Apartment, Zhetang Subdistrict

永阳街道万科城香樟苑

Vanke City Camphor Garden, Yongyang Subdistrict

高淳区 Gaochun District

桠溪街道省道239与桠定路交叉路口芜太建材店所在建筑范围

Wutai Building Material Store, which locates at the intersection of Highway 239 and Yading Road, Yaxi Subdistrict





淮安市Huai'an City

洪泽区 Hongze District

高良涧街道洪泽园三村宏盛家园十栋

Building 10, Hongsheng Apartment, No.3 Village of Hongze Garden, Gaoliangjian Subdistrict

高良涧街道崔朱社区泽地华城12栋

Building 12, Zedi City, Cuizhu Community, Gaoliangjian Subdistrict

高良涧街道王庄村13组胡桑田庄台

Group 13, Wangzhuang Village, Gaoliangjian Subdistrict

盱眙县 Xuyi County

江苏淮河化工有限公司生活区宿舍楼2幢

Dormitory Building No. 2 of Jiangsu Huaihe Chemical Co Ltd





扬州市 Yangzhou

广陵区 Guangling District

东关街道彩衣街34号

No. 34 Caiyi Street, Dongguan Subdistrict

东关街道北柳巷67号

No. 67 Beiliu Alley, Dongguan Subdistrict

东关街道大草小区

Dacao Neighborhood, Dongguan Subdistrict

汶河街道石塔社区淮海路157号大院

No. 157 Huaihai Road, Shita Community, Wenhe Subdistrict

邗江区 Hanjiang District

双桥街道武塘社区文昌路以南、明月路以北、维扬路以西、新城河路以东区域

The area of Wutang Community, Shuangqiao Subdistrict (south to Wenchang Road, north to Mingyue Road, west of Weiyang Road, east tp Xinchenghe Road)

双桥街道念四新村小区

Niansi New Village, Shuangqiao Subdistrict

双桥街道杨庄街坊

Yangzhuang Neighborhood, Shuangqiao Subdistrict

西湖镇俞桥村俞桥组

Yuqiao Group, Yuqiao Village, Xihu Town

双桥街道康乐新村

Kangle New Village, Shuangqiao Subdistrict

双桥街道柳湖北苑

Liuhu Beiyuan, Shuangqiao Subdistrict

蒋王街道四联村后庄组

Houzhuang Group, Silian Village, Jiangwang Subdistrict

经济技术开发区 Economic and Technological Development Zone

扬子津街道阳光新苑北区

North area of Yangguang Xinyuan, Yangzijin Subdistrict

文汇街道南宝带小区

Nanbaodai Neighborhood, Wenhui Subdistrict

施桥镇汪家村仇庄组

Qiuzhuang Group, Wangjia Village, Shiqiao Town





宿迁市 Suqian City

宿豫区 Suyu District

陆集街道利民社区陆运河工程船闸项目工地宿舍区

Dormitory buildings of a construction site, Limin Community, Luji Subdistrict

泗阳县 Siyang County

众兴街道西湖社区中华商城小区

China Shopping Mall Neighborhood, Xihu Community, Zhongxing Subdistrict





福建省 Fujian Province: 2

厦门市 Xiamen



思明区 Siming District

莲前街道源泉山庄A区(前埔六里1-20号)

Area A, Yuanquan Villa, Lianqian Subdistrict

莲前街道前埔社区前埔社

Qianpu Union, Qianpu Community, Lianqian Subdistrict

河南省 Henan Province: 6

郑州市 Zhengzhou City



二七区 Erqi District

京广路街道广兴洁云花园小区

Guangxing Jieyun Neighborhood, Jingguang Road Subdistrict

长江路街道海豫花园小区

Haiyu Garden, Changjiang Road Subdistrict

长江路街道张魏寨中街36号院

No.36 Zhangweizhai Middle Street, Changjiang Road Subdistrict





商丘市 Shangqiu City

梁园区 Liangyuan District

大商新玛特(凯旋东街与神火大道交叉口东南150米)

Dashang New Mart (150m southeast of the intersection of Kaixuan East Street and Shenhuo Avenue),





睢阳区 Suiyang District

世纪花园小区(金世纪广场西侧)

Century Garden (West side of the Golden Century Square),





城乡一体化示范区 周庄社区

Zhouzhuang Community, Demonstration area for urban-rural integration

湖北省Hubei Province: 1

黄冈市 Huanggang City



红安县 Hong'an County

永佳河镇

Yongjiahe Town

湖南省 Hunan Province: 22

长沙市 Changsha City



天心区 Tianxin District

赤岭路街道乾城嘉园

Qiancheng Garden, Chiling Road Subdistrict





宁乡市 Ningxiang City

城郊街道馨宁新村小区

Xinning New Village, Chengjiao Subdistrict

城郊街道未来方舟小区2号栋

Building 2, Weilai Fangzhou Neighborhood, Chengjiao Subdistrict





株洲市 Zhuzhou City

云龙示范区 Yunlong Demonstration Area

学林街道锦绣香江小区

Jinxiu Xiangjiang Neighborhood, Xuelin Subdistrict

学林街道学府华庭小区

Xuefu Huating Neighborhood, Xuelin Subdistrict

学林街道学府港湾小区

Xuefu Gangwan Neighborhood, Xuelin Subdistrict

学林街道大丰安置房

Dafeng Settlement, Xuelin Subdistrict





湘潭市 Xiangtan City

雨湖区 Yuhu District

云塘街道杨家湾公安小区

Yangjiawan Neighborhood, Yuntang Subdistrict





张家界市 Zhangjiajie City

永定区 Yongding District

阳湖坪街道

Yanghuping Subdistrict

永定街道

Yongding Subdistrict

枫香岗街道

Fengxianggang Subdistrict

南庄坪街道

Nanzhuangping Subdistrict

官黎坪街道

Guanliping Subdistrict

后坪街道

Houping Subdistrict

沙堤街道

Shadi Subdistrict

西溪坪街道

Xixiping Subdistrict

大庸桥街道

Dayong Bridge Subdistrict

崇文街道

Chongwen Subdistrict

武陵源区 Wulingyuan District

军地坪街道

Jundiping Subdistrict





益阳市 Yiyang City

赫山区 Heshan District

赫山街道铂金汉宫小区二栋、七栋

Building 2 and 7, Platinum Han Palace. Heshan Subdistrict

湘西土家族苗族自治州

Xiangxi Tujia and Miao Autonomous Prefecture





吉首市 Jishou City

峒河街道办事处五里牌社区公租房小区

Public rental housing neighborhood, Wulipai Community, Donghe Subdistrict

古丈县 Guzhang County

默戎镇墨戎苗寨

Morong Miao Village, Morong Town

四川省 Sichuan Province: 6

成都市 Chengdu City



青羊区 Qingyang District

光华街道优品道曦岸

Youpin Xi'an residential quarter, Guanghua Subdistrict





高新区 Gaoxin District

石羊街道美洲花园68栋

Building 68, Meizhou Garden, Shiyang Subdistrict

石羊街道都城雅颂居

Ducheng Yasong residential quarter, Shiyang Subdistrict





泸州市 Luzhou City

江阳区 Jiangyang District

黄舣镇裕兴路4号厂区办公宿舍楼

The office and dormitory buildings of No. 4 Factory, Yuxing Road, Huangyi Town





绵阳市 Mianyang City

涪城区 Fucheng District

吴家镇惠科路1号厂区

No. 1 Factory, Huike Road, Wujia Town





宜宾市 Yibin City

南溪区 Nanxi District

南溪街道江景郦城小区1栋

Building 1, Jiangjingli City, Nanxi Subdistrict

云南省 Yunnan Province: 2

德宏傣族景颇族自治州

Dehong Dai Jingpo Autonomous Prefecture



瑞丽市 Ruili City

弄岛镇雷允村委会雷允村民小组

Leiyun Villager Group, Leiyun village Committee, Nongdao Town





陇川县 Longchuan County

章凤镇迭撒村拉影村民小组

Laying Villager Group, Diesa Village, Zhangfeng Town