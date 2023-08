Another Shanghai list of 50 'great places at your doorstep' released

Shanghai's culture and tourism authorities have announced this year's 50 "great places at your doorstep," which range from pocket parks to fashion streets and art galleries.

Looking for an ideal place for a leisurely stroll or to exercise near home?

Well, Shanghai's culture and tourism authorities announced this year's 50 "great places at your doorstep" on Thursday, which range from pocket parks and green belts to fashion streets and blocks, art galleries and museums.

The result was based on more than 380,000 votes from the public and experts' assessment.

This is the fourth time the Shanghai Administration of Culture and Tourism has selected the city's "great places at your doorstep." So far, 205 names have been released, with the administration saying they are small but beautiful locations.

They provide diversified options for residents to enrich their leisure life, and offer a glimpse into the city's natural landscape, lush greenery, culture and history, urban renewal progress, community life, mouthwatering delicacies, and innovation and ingenuity.

Here are the great places:

Pudong New Area 浦东新区

Pudong History Museum

浦东历史博物馆(浦东新区南汇博物馆)

Address: 18 Wenshi Street, Pudong New Area

地址: 上海市浦东新区文师街18号

Punan Cultural Center

浦南文化馆

Address: 2001 Century Avenue, Pudong New Area

地址: 上海市浦东新区世纪大道2001号

Revolutionary Zhang Wentian's former residence

张闻天故居

Address: 50 Wenju Road, Pudong New Area

地址: 上海市浦东新区闻居路50号

Shanghai Huamu L·Site

上海花木陆悦坊

Address: 480 Jinkang Road, Pudong New Area

地址: 上海浦东新区锦康路480号

Translator Fu Lei's former residence

傅雷故居

Address: 688 Wanglou Village, Hangtou Town, Pudong New Area

地址: 上海市浦东新区航头镇王楼村688号

Duoyun Bookstore's Dingshui Lake Branch

朵云书店•滴水湖店

Address: 5F-7F, Culture and Art Center, Gangcheng Plaza, 91 Huanhu West No. 1 Road, Pudong New Area

地址: 上海市浦东新区环湖西一路91号港城广场文化艺术中心5F至7F

Huangpu District 黄浦区

Eye of Suzhou Creek Community Service Center

"苏河之眸"党群服务中心

Address: 1015 Suzhou Road S., Huangpu District

地址: 上海市黄浦区南苏州路1015号

Xintiandi Commercial Area Community Service Station at Huaihai Road M. Subdistrict

淮海中路街道新天地商圈党群服务站

Address: 118 Liulin Road, Huangpu District

地址: 上海市黄浦区柳林路118号

Jing'an District 静安区

Tianmu Road W. Subdistrict Community Cultural Activity Center

天目西路街道社区文化活动中心

Address: 150 Hutai Road, Jing'an District

地址: 上海市静安区沪太路150号

Jing'an District Youth and Children's Library

上海市静安区少年儿童图书馆

Address: 962 Nanjing Road W., Jing'an District

地址: 上海市静安区南京西路962号

Jing'an Temple Subdistrict Community Service Center



静安寺街道社区党群服务中心

Address: 1855 Xinzha Road, Jing'an District



地址: 上海市静安区新闸路1855号

Xuhui District 徐汇区

Xietu Community Citizen Fitness Center



"日晖跃动"斜土社区市民健身中心

Address: 2nd Floor, 1 Lingling Road N., Xuhui District



地址: 上海市徐汇区零陵北路1号2楼

Middle Ring Road (Xuhui section) Green Corridor



中环(徐汇)绿廊

Address: Intersection of Guijiang and Jiang'an Roads

地址: 桂江路和江安路交汇处

Changqiao Subdistrict Community Service Center

长桥街道社区党群服务中心

Address: 918 Laohumin Road, Xuhui District

地址: 上海市徐汇区老沪闵路918号

Longhua Square (Tower Shadow Space)

龙华广场(塔影空间)

Address: 2853 Longhua Road, Longhua Town, Xuhui District

地址: 徐汇区龙华镇龙华路2853号

Ripple Pocket Park

"丽波•水漾"口袋公园

Address: Intersection of Hengshan and Wuxing Roads, Xuhui District

地址: 上海徐汇区衡山路、吴兴路路口

Ximu Community Service Center and Community Cafe of Fenglin Subdistrict

枫林街道西木党群服务中心·邻里汇

Address: 591 Fenglin Road, Xuhui District

地址: 上海徐汇区枫林路591号

Changing District 长宁区

Changning Branch of Shanghai Intangible Culture Heritage Protection Center



长宁区非物质文化遗产保护中心

Address: 97 Yili Road, Changning District

地址: 上海市长宁区伊犁路97号

Hongqiao Park

虹桥公园

Address: 101 Zunyi Road, Changning District

地址: 上海市长宁区遵义路101号

Zhongshan Park Pier and Wutong Square

中山公园码头+梧桐广场

Address: 780 Changning Road, Changning District



地址: 上海市长宁区长宁路780号

Middle Ring Carefree Valley



中环无忧谷

Address: Lane 427, Honggu Road, Changning District

地址: 上海市长宁区虹古路427弄

Putuo District 普陀区

Suzhou Creek Industrial Civilization Museum

苏州河工业文明展示馆

Address: 2690 Guangfu Road W., Putuo District

地址: 上海市普陀区光复西路2690号

Universal Gravitation Community Service Center for New Business Models and New Employment Groups

万有引力新业态新就业群体党群服务中心

Address: 661 Xincun Road, Putuo District

地址: 上海市普陀区新村路661号

Jingyang Road Community Shared Garden



"花香满泾"泾阳路社区共享花园

Address: 183 Jingyang Road, Changzheng Town, Putuo District

地址: 上海市普陀区长征镇泾阳路183号

Hongkou District 虹口区

1927 Luxun and Uchiyama Memorial Bookstore

1927•鲁迅与内山纪念书局

Address: 2056 Sichuan Road N., Hongkou District

地址: 上海市虹口区四川北路2056号

Quyang Bookstore



书香曲阳

Address: Corner of Tiyuhui Road E. and Yutian Road, Hongkou District

地址: 上海市虹口区东体育会路玉田路转角处

Yangpu District 杨浦区

Xueyue Fengyong Bookstore



学悦风咏书社

Address: Building 3, 461 Zhengli Road, Yangpu District

地址: 上海市杨浦区政立路461号3号楼

Fuxing Island Park Community Service Station



复兴岛公园党群服务站

Address: Inside Fuxing Island Park, 386 Gongqing Road, Yangpu District

地址: 上海市杨浦区共青路386号复兴岛公园内

228 Neighborhood

228 街坊

Address: 60 Dunhua Road, Yangpu District

地址: 上海市杨浦区敦化路60号

Changyang Campus



长阳创谷活力中心

Address: 1687 Changyang Road, Yangpu District

地址: 上海市杨浦区长阳路1687号

Yangshupu Power Plant Remains Park

杨树浦电厂遗迹公园

Address: 2800 Yangshupu Road, Yangpu District

地址: 上海市杨浦区杨树浦路2800号

Baoshan District 宝山区

Yangtze River No. 11 Theme Post Office



长江 11 号主题邮局

Address: 206 Tanghou Road, Baoshan District

地址: 上海市宝山区塘后路206号

Fengxiang Zhixiu Park



丰翔智秀公园

Address: East side of Intersection of Gongye Road and Shanlian Road, Baoshan District

地址: 上海市宝山区工业路与山连路交叉口东侧

Nobel Tech Park

诺贝尔科技公园

Address: 299 Luoying Road, Baoshan District

地址: 上海市宝山区罗迎路299号

Minhang District 闵行区

Maqiao Jingcheng Community Cultural Center



马桥景城文化中心

Address: 296 Fujie Road, Minhang District

地址: 上海市闵行区富杰路296号

Hongqiao Artisan Base



"虹馆"虹桥手作人基地

Address: 1st Floor, Hongqiao Town Cultural and Sports Center, 2800 Wanyuan Road, Minhang District

地址: 上海市闵行区万源路2800号虹桥镇文体中心一楼

Huacao Branch of Minhang City Study



闵行城市书房华漕馆

Address: 185 Xingle Road, Huacao Town, Minhang District

地址: 上海市闵行区华漕镇幸乐路185号

Grand Neobay Library

大零号湾图书馆

Address: 158 Lanping Road, Jiangchuan Road Subdistrict, Minhang District

地址: 上海市闵行区江川路街道兰坪路158号

Shanghai The Mixc

上海万象城-有街

Address: 1779 Wuzhong Road, Minhang District

地址: 上海市闵行区吴中路1779号

Jiading District 嘉定区

Home Study Bookstore's Mingshiju branch



我嘉书房•名士居

Address: 1st Floor, Greenland Building, Tongjia Science and Technology Industrial Park, 4811 Cao'an Road, Anting Town, Jiading District

地址: 上海市嘉定区安亭镇曹安公路4811号同嘉科技园区绿地大厦1楼

Songming Garden

松茗园

Address: Inside 600 Changxu Road, north end of Liuhu Road, Jiading Juyuan New Area, Jiading District

地址: 上海嘉定菊园新区柳湖路北端,昌徐路600号内

Jinshan District 金山区

Shangpin Academy 尚品书院

Address: 1082-1 Changyan, Shuiku Village, Jinshan District

地址: 上海市金山区水库村长堰1082-1号

Songjiang 松江区

Happy Elderly House

幸福老人村

Address: 152 Luzhuang Village, Maogang Town, Songjiang District

地址: 上海市松江区泖港镇陆庄村152号

9 Miles Works

九里工坊

Address: 88-218 Huting North Road, Songjiang District

地址: 上海市松江区沪亭北路88~218号

Qingpu District 青浦区

Water City Gate of Qingpu Water Park

青浦环城水系公园水城门

Address: 100 meters east of Chengzhong North Road, Qingpu District

地址: 上海市青浦区城中北路东100米

Xujing River Waterfront in Hemu Village

和睦村水街

Address: Hemu Village, Qingpu District

地址: 上海市青浦区和睦村

Fengxian District 奉贤区

Zhuangxing Ancient Town Cultural Reception Hall



庄行古镇文化会客厅

Address: East Zhuangxing Street (220 meters southwest of the North Campus of Fengxian District Zhuangxing School), Fengxian District

地址: 上海市奉贤区庄行东街(奉贤区庄行学校北校区西南侧约220米)

Senhua Flower and Nursery Plant Base

森花花卉苗木基地

Address: 1118 Taiqing Road, Fengxian District

地址: 上海市奉贤区泰青公路1118号

Chongming District 崇明区

Junying Town

均瀛小镇综合体

Address: 110 meters west from the intersection of Chunfeng Center Road and Xianqiao Middle Road, Chongming District

地址: 上海市崇明区春风中心路与仙桥中路交叉路口往西约110米

Nanjing Lake Riverside Park

南菁湖滨公园

Address: 220 meters northwest of Hengsha Primary School, Yuxian North Road, Chongming District

地址: 上海市崇明区育贤北路横沙小学西北侧约220米